احمد رياض: لم اتخيل التدرب ببي بي سي
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احمد رياض: لم اتخيل التدرب ببي بي سي

  • 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019

الصحافي الشاب بالمصري اليوم ورئيس تحرير صحيفة "أخبار بريل" تخطى عبر "حلق عالياً" حاجز التعامل مع الهواتف الذكية.