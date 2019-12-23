ما هي مصادر المعلومات الجنسية للشباب العربي؟ وكيف يؤثر غياب التعليم الجنسي في المدارس على الصحة الجنسية والإنجابية؟ حلقة بي بي سي إكسترا مخصصة للتربية والثقافة الجنسية.

تناقش الحلقة المبادرات الفردية أو من قبل المنظمات غير الحكومية لخلق مصادر بديلة للمعلومات الجنسية. ومن تونس، البلد الوحيد في العالم العربي الذي أعلن في أكتوبر تشرين الأول من العام ٢٠١٩ إدراج التربية الجنسية في المناهج المدرسية مطلع العام المقبل للأطفال بين سن الخامسة والخامسة عشرة، ونستضيف ألفة الأزرق، منسقة برامج الشباب في صندوق الأمم المتحدة للسكان، أحد الشركاء مع وزارة التربية في تونس، والمعهد العربي لحقوق الإنسان والجمعية التونسية للصحة الإنجابية في اعداد برنامج التربية الجنسية.

يحل ضيفا على الحلقة رامي متولي، منسق مشروع "الحب ثقافة"، وهو منصة رقمية تتناول وتستعرض مواضيع الجنس والصحة الجنسية والإنجابية والعلاقات بين الجنسين، إضافة إلى سارة قدورة وسامية حبلي من مشروع "الألف" من لبنان، والذي يقدم خدمة الخط الساخن للجنسانية لتسليط الضوء على المشاريع البديلة للقيام بتغيير وتطوير القوانين والحماية على صعيد المجتمع ككل.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.

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