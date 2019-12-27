دعا الدكتور قارئ عاصم مستشار الحكومة البريطانية المستقل لتعريف الإسلاموفوبيا، إلى ضرورة الإقرار بتفاقم الإسلاموفوبيا وتزايد مشاعر كراهية الإسلام.

وعبر عاصم عن أسفه للخلط من قِبَل البعض، بين الإسلام والأعمال الارهابية إضافة الى وجود نوع من التمييز سياسيا واجتماعيا ضد المسلمين .

وقال عاصم إن الحكومة البريطانية أقرت بالحاجة إلى تعريف واضح للإسلاموفوبيا "وهو ما سأقوم به بالتشاور مع أكاديميين وخبراء وواضعي السياسات ومَنْ سيطبقون ويفعّلون التعريف"، حسب قوله.

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