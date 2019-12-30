"المشهد": قحطان داوود خياط من العراق، مالك المطعم المفضل لرؤساء العالم والمشاهير في برلين

لم يعد لبلاده منذ خروجه منها في العام 1962

قحطان داوود خياط من العراق، مالك مطعم "كابريتشيو" في برلين، الذي أصبح وجهة كبار المسؤولين في ألمانيا وقادة العالم ومشاهيره.

ميخائيل غورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفياتي، الرئيس الأمريكيالسابق جورج بوش الأب. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمستشار الألماني السابق هيلموت كول، الذي جمعته بهما صداقة، كانوا من أبرز زبائنه.

يروي قحطان داوود خياط "للمشهد" حكايته مع الهجرة، الصداقة التي جمعته مع السياسيين وعلاقته مع العراق. الصعوبات التي واجهته بعد قدومه الى المانيا للدراسة، سفره الى إيطاليا لتعلم اللغة الايطالية والطهي ليعود بعدها الى برلين ويفتتح مطعمه "كابريشيو".

مشاهد كثيرة تحدث عنها من ابرزها الليلة التي جمعت بوش وغورياتشوف وكول مع زوجاتهم على مائدة واحدة وماذا طلب بوش كوجبة عشاء، وكيف تغير ذوق مركيل في شرب النبيذ بعد ان أصبحت رئيسة تكتل نيابي ، وماذا حصل معه ليلة سقوط جدار برلين عام ١٩٨٩ .. قحطان داوود خياط، صاحب مطعم يتردد عليه قادة العالم في برلين

في "المشهد" مع جيزال خوري

الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش