من الأغنية إلى الكاريكاتير وأشكال التعبير المتعددة الأخرى، يتخذ الفن طرقا وأساليب مبتكرة لنقل الواقع الاجتماعي والسياسي التي تعيشه المجتمعات العربية بتعدد أطيافها وانتماءاتها.

تستضيف حلقة بي بي سي إكسترا ميشيل ونويل للحديث عن تجربتهما في تأليف وأداء الأغاني الساخرة وكيف يمكن لها أن تكون مرآة لنقل الأحداث الاجتماعية والمعيشية في لبنان.

العديد من الدول العربية، في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تعاني من دوامة من المشاكل السياسية والاجتماعية، فكيف يعبر الفنانون عن هذه الأزمات من خلال أشكال التعبير؟

وفيما يحتفل العالم بعيد الميلاد مع نهاية العام، كيف يمكنك ابتكار وصفات بطريقة مبسطة للأقل خبرة في المطبخ لمائدة العيد ورأس السنة، مع الشيف وصانعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي نيّرة اللمعي.

ومن المغرب، نستضيف رسامة الكاريكاتير رهام الهور، وهي من النساء الرائدات بمجالها، والتي استطاعت أن تخترق هذا المجال الذي كان حكرا على الرجال وتنشر رسوماتها في الصحف المغربية.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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