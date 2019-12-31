إكسترا التلفزيوني: مبتكرون ورائدون من العالم العربي

طريق الريادة والابتكار هو المسار لتطور المجتمعات عبر التاريخ والعصور من خلال الإنجازات العلمية في المجالات كافة. بي بي سي اكسترا يلقي الضوء على بعض هذه الإنجازات في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

من الهندسة الميكانيكية والأتمتمة إلى المعمار وصولاً للطب، يبدع المبتكرون العرب في الدفع بالتطور العلمي خصوصا من قبل الأجيال الشابة.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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