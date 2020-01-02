المغرب: تزايد الإقبال على موانع الحمل

في المغرب كشف تقرير السكان والصحة العائلية الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط وهي جهة حكومية، أن معدل استعمال موانع الحمل بين الأسر المغربية ارتفع من 8% في منتصف ستينيات القرن الماضي حين بدأت الحكومة سياسة تنظيم الأسرة، إلى 19% في الثمانينيات ليصل المعدل مؤخراً إلى أكثر من 70%.

هذا المنحى التصاعدي في استعمال موانع الحمل، كان له انعكاسٌ مباشر على معدل الخصوبة في المغرب والذي انخفض من أكثر من سبعة أطفال لكل امرأة سنة 1962 إلى أقل من ثلاثة أطفال سنة 2018.

فما الذي أسهم في هذا التغير؟

تقرير مراسل إكسترا في المغرب، نور الدين الحوتي يحاول الإجابة