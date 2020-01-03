"بلا قيود" مع مِنّي أركو مِنّاوي رئيس حركة جيش تحرير السودان

عبر مِنّي أركو مِنّاوي رئيس حركة جيش تحرير السودان عن رغبة الجبهة الثورية ،التي تنتمي اليها حركته ، في تحقيق سلام في السودان شريطة أن يكون هنالك شريك حسب رأيه.

وأضاف مِنّاوي بأنهم جزء من الثورة ولكنهم ليسوا جزاء من "الفئة القليلة التي تٌعد على أصابع اليد والتي استحوذت على الأمور حاليا وتدّعي أنها الثورة وأنها الشعب "حسب تعبيره .

وقال مِنّاوي إن الجبهة الثورية جزء من الشعب الذي وقف أمام القيادة ورفع شعارات يمكن أن تشكل دستورا للسودان.

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