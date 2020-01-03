"المشهد" مع تركي الفيصل

فترة حكم الملك فيصل بن عبد العزيز وقرار قطع النفط عن الغرب، العلاقة بين السعودية وحركة طالبان ودور المملكة في دعم أسامة بن لادن...وقضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي... هي أبرز المشاهد التي يرويها الرئيس الأسبق للاستخبارات العامة السعودية الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز.

يعود الأمير فيصل بن عبد العزيز، تسلم والده الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود الحكم، وعملية اغتياله عام 1975.

ويستعيد مع برنامج "المشهد" مشاهد من فترة تولّيه سفارة المملكة العربية السعودية المتحدة.

الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود

رئيس الاستخبارات العامة السعودية، وسفير المملكة سابقاً في كل من بريطانيا والولايات المتحدة.

في "المشهد" مع جيزال خوري

الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش