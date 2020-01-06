بعد انقطاع تام استمر لعقود، تعود السينما السودانية اليوم لتذكر العالم بوجودها. سينما بديلة تتناول نماذج من أعمال الرعيل الأول وإنتاج السينمائيين المعاصرين. نناقش الفيلم التسجيلي 'الحديث عن الأشجار' مع مخرجه صهيب قسم الباري، والذي توج بجائزة خاصة في مهرجان برلين عام 2019، كما نتعرف على جماعة الفيلم السوداني، أهم الجهات المهتمة بالحفاظ على السينما ونشر الوعي السينمائي في السودان.

نعرض فيلم فيلم 'الضريح' (1977) للمخرج الطيب مهدي وفيلم 'جمل' (1981) للمخرج إبراهيم شداد.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).

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