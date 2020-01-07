كيف يمكن دمج أصحاب الإعاقة في سوق العمل؟

إعانات مادية ومساعدات في التوظيف حصل عليها مئات الآلاف من ذوي الإعاقة في سوريا عام 2019 حسبما تقول تقارير صدرت عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

بحسب الأرقام الرسمية للوزارة فإن نحو مئتين وثلاثين ألف شخصمن ذوي الإعاقات الذهنية والبدنية استفادوا من هذه الخدمات وهي لا تشمل العدد الكلي لذوي الإعاقة في سوريا، فبعض البيانات فُقدَت خلال الحرب ولاتزال هناك مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية.

وربما الأهم من الدعم المادي هو التأهيل والتوظيف لهذه الفئة، إذ يحدد قانون العمل نسبة 4% لتوظيف ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي، ومنهم من حصل على وظائف في القطاع الخاص.

لكن في المقابل يتردد الكثير من أصحاب العمل في توظيفهم بالإضافة إلى الصعوبات المعيشية الأخرى. فهل من إجراءات حكومية تضمن مستقبلاً وحياةً كريمة لذوي الإعاقة؟ مراسلة إكسترا في حلب نغم قدسية تبحث عن الإجابة في التقرير التالي.