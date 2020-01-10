"بلا قيود" مع عمر شاكر رئيس مكتب هيومن رايتس واتش في إسرائيل وفلسطين

قال عمر شاكر رئيس مكتب هيومن رايتس واتش في إسرائيل وفلسطين إن السلطات الإسرائيلية لا تقوم بإنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فحسب، بل تتبنى نظاماً يميز بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الخدمات ومختلف أوجه الحياة الأخرى .

وأضاف شاكر أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتخذ موقفا داعماً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يقوم به من انتهاكات ضد الفلسطينيين، وأنّ الطرفين شركاء في ذلك حسب تعبيره.

وأكد شاكر أن مهمته كرئيس لمكتب هيومن رايتس واتش في إسرائيل , وفلسطين تقوم على نفس المبادئ والإطار القانوني الذي يعمل على أساسه في كل مكان دون استثناء.

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