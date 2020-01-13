وليد قنديل: "حلق عالياً" أهلني لنيل ماجستير الصحافة من بريطانيا
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

وليد قنديل: "حلق عالياً" أهلني لنيل ماجستير الصحافة من بريطانيا

  • 13 يناير/ كانون الثاني 2020

وليد قنديل: "حلق عالياً" أهلني لنيل ماجستير الصحافة من بريطانيا

مقدم البرامج التلفزيونية بالقناة المصرية لم تثنه الحواجزعن عن تحقيق حلمه الصحافي مهنيًا وأكاديمياً