وليد قنديل: "حلق عالياً" أهلني لنيل ماجستير الصحافة من بريطانيا

مقدم البرامج التلفزيونية بالقناة المصرية لم تثنه الحواجزعن عن تحقيق حلمه الصحافي مهنيًا وأكاديمياً