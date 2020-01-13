وليد قنديل: "حلق عالياً" أهلني لنيل ماجستير الصحافة من بريطانيا
مقدم البرامج التلفزيونية بالقناة المصرية لم تثنه الحواجزعن عن تحقيق حلمه الصحافي مهنيًا وأكاديمياً
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
وليد قنديل: "حلق عالياً" أهلني لنيل ماجستير الصحافة من بريطانيا
مقدم البرامج التلفزيونية بالقناة المصرية لم تثنه الحواجزعن عن تحقيق حلمه الصحافي مهنيًا وأكاديمياً