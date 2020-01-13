رضا السيد: "حلق عالياً" أكثر من مجرد برنامج تدريبي
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رضا السيد: "حلق عالياً" أكثر من مجرد برنامج تدريبي

  • 13 يناير/ كانون الثاني 2020

رضا السيد: "حلق عالياً" أكثر من مجرد برنامج تدريبي

مدربة تكنولوجيا المكفوفين العاشقة لراديو بي بي سي وأصواته