"المشهد" مع كمال أبو عيطة

"ثوراتنا العربية تُسقط أنظمة وما من أنظمة بديلة" هذا ما قاله كمال أبو عيطة الذي لُقِبَ ب "مؤذن الثورة"، وزير القوى العاملة والهجرة المصري الأسبق لبرنامج "المشهد" في الذكرى التاسعة لانتفاضة 25 يناير كانون الثاني في عام 2011 ضد نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

كمال أبو عيطة مناضل عمالي، قاد مجموعة نضالات واضرابات عمالية ونقابية التي انطلقت في محاور سياسية، اقتصادية واجتماعية.

يروي كمال أبو عيطة ل “المشهد" أسباب رفضه المنصب الوزاري في حكومة أحمد شفيق، وكيف تولّى المنصب ذاته في حكومة عدلي منصور المؤقتة، التي ترأسها حازم الببلاوي، بعد عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز عام 2013.

يستعيد مشاهد من سجنه لأكثر من عشرين مرة في عهد الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس السابق حسني مبارك.

كامل أبو عيطة ضيف برنامج "المشهد"، يتذكر أبرز الأحداث والمواقف في حياته النضالية والسياسية، الإنجازات التي حققها.