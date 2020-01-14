بعد انقطاع استمر جيلا كاملا، تعود السينما السودانية لتذكر العالم بوجودها من خلال أعمال روادها وإنتاج سينمائيين جدد حققوا شهرة عالمية خلال السنتين الأخيرتين.

سينما بديلة تستعرض الفيلم الوثائقي 'أوفسايد الخرطوم' الذي يسجل مسيرة شابات سودانيات يرغبن احتراف رياضة كرة القدم في ظل حكم عسكري متحالف مع قوى إسلامية متشدّدة. مخرجة الفيلم مروى زين الدين أرباب ناقشت مع رضا الماوي الأبعاد السياسية والاجتماعية في السودان التي يكشف عنها الفيلم.

كما نعرض فيلم 'المحطة' الذي يتأمل - من دون حوار- أوضاع ناس بسطاء يعيشون على الهامش في منطقة تأثرت بتغيرات اقتصادية هامة. المخرج الطيب مهدي يسترجع ذكرياته عن هذا الفيلم الذي صنعه عام 1989.

نشاهد أيضاً فيلم 'ولكن الأرض تدور' الذي يحكي عن التجربة الاشتراكية في اليمن الجنوبي في سبعينيات القرن الماضي وهو يعد بذلك وثيقة نادرة تسجل مرحلة هامة في تاريخ اليمن. مخرج الفيلم سليمان إبراهيم النور تحدث عن تفاصيل صنع هذا العمل الذي كان مشروع تخرجه عقب دراسته للسينما في الاتحاد السوفييتي عام 1978.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).

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