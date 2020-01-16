الأناقة المحتشمة: سوق يزدهر حول العالم

سيدات كثيرات يخترن نمطاً معيناً من الملابس يتناسب مع أذواقهن وشخصياتهن. وأحد أنماط الموضة الذي بدأ يشهد انتشاراً هو الموضة المحتشمة الذي يعتمد على الملابس الفَضفاضة والطويلة التي تخفي الجسم بدل أن تحدده. ومؤخراً أصبحت دور الأزياء والماركات العالمية تعمل على إصدار خطوط خاصة تناسب محبي هذا النوع.

أحد أحدث هذه الخطوط هو خط لملابس السباحة المحتشمة ستقوم شركة Nike للملابس الرياضية بطرحه في الأسواق خلال شهر فبراير/شباط المقبل.

وحسب أحدث تقرير لمجلة "فوربس" Forbes فإن توجه شركات الأزياء العالمية نحو انتاج خطوط للموضة المحتشمة يرجع إلى حجم السوق الخاص بها والذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى نحو 360 مليار دولار أميركي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

للتعرف أكثر على رواج الموضة المحتشمة تحدثت منال جوهر إلى غزلان قنّيز سيدة أعمال جزائرية أطلقت منصة الكترونية متخصصة بهذا النوع الأزياء وسألتها عن الدافع الذي كان وراء هذه الخطوة.