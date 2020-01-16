هل تحاملت الصحافة البريطانية على ميغان ماركل؟

مع إعلان دوق ودوقة ساسكس رغبتهما في التنازل عن دورهما كأعضاء أساسيين في العائلة المالكة، حاولت وسائل الإعلام البحث عن الأسباب وراء هذه الخطوة. البعض اعتبر أن السبب يرجع إلى تحامل الصحافة البريطانية على ميغان وأن ذلك يظهر جلياً من خلال الطريقة التي تمت بها تغطية أخبارها منذ خطبتها إلى الأمير هاري.

كما قارنت بعض الصحف بين طريقة تعامل الصحافة البريطانية مع أخبار كايت ميدلتون دوقة كامبريدج وميغان ماركل دوقة ساسيكس.

فإلى أي درجة يمكن القول إن الصحافة البريطانية كانت متحاملة على ميغان ماركل؟ منال جوهر سألت الزميل رضا الماوي