هل تحاملت الصحافة البريطانية على ميغان ماركل؟
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هل تحاملت الصحافة البريطانية على ميغان ماركل؟

  • 16 يناير/ كانون الثاني 2020

مع إعلان دوق ودوقة ساسكس رغبتهما في التنازل عن دورهما كأعضاء أساسيين في العائلة المالكة، حاولت وسائل الإعلام البحث عن الأسباب وراء هذه الخطوة. البعض اعتبر أن السبب يرجع إلى تحامل الصحافة البريطانية على ميغان وأن ذلك يظهر جلياً من خلال الطريقة التي تمت بها تغطية أخبارها منذ خطبتها إلى الأمير هاري.

كما قارنت بعض الصحف بين طريقة تعامل الصحافة البريطانية مع أخبار كايت ميدلتون دوقة كامبريدج وميغان ماركل دوقة ساسيكس.

فإلى أي درجة يمكن القول إن الصحافة البريطانية كانت متحاملة على ميغان ماركل؟ منال جوهر سألت الزميل رضا الماوي

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