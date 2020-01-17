برنامج بي بي سي ترندينغ: نحو مزيد من التغطية والتفاعل

Image caption رانيا العطار وأحمد فاخوري

مرت الآن أكثر من سنتين، منذ الأنطلاقة الأولى لبرنامج بي بي سي ترندينع، الذي يحاول قدر الإمكان تقصي أهم القصص التي تشغل المستخدمين العرب في مواقع التواصل الاجتماعي.

أصبحت القصص التي نبثها على شاشة بي بي سي بطريقة بصرية مميزة، تلقى رواجا، وتحقق مزيدا من الاهتمام بالمحتى الصحفي للقناة.

ترندينغ مباشر وفي المنصات

ومن أجل مزيد من التفاعل مع قصصنا، فإن فريق ترندينغ باتت له هذه الصفحة على موقع بي بي سي العربية، التي من خلالها نقدم للجمهور كل القصص التي نبثها على المباشر بشكل يومي من الاثنين إلى الجمعة كل أسبوع، زيادة على ما ننشره على منصات موقع بي بي سي في فيسبوك وتويتر وإنستغرام.

تفاعل

وبإمكانكم أيضا التفاعل مع فريق ترندينغ والكتابة إلينا بشكل مباشر، أو من خلال التعليق على ما نبثه. ويرحب الفريق بكل الأفكار التي تطرحونها أو مقترحات لقصص، ربما ترغبون في أن نقوم بتغطيتها، وترون أنها ذات أهمية لجمهور بي بي سي الواسع.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة 03:00 بعد الظهر بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا متابعتنا من خلال صفحات بي بي سي العربية ومنصاتها: فيسبوك، تويتر، إنستغرام