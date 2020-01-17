"بلا قيود" مع أسامة النُجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية العراقية

قال أسامة النُجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية العراقية، إن بلاده لاتزال في حاجة الى القوات الأمريكية لأن الوضع في العراق ليس متوازنا ولأن الإرهاب لا يزال موجوداً حسب تعبيره. وأشار النُجيفي إلى وجود صراع بين أمريكا وإيران "ولا يجوز أن تخرج القوات الأمريكية لأن إيران تريد ذلك" حسب تعبيره. واعتبر النُجيفي تصويت مجلس النواب العراقي على الطلب بخروج القوات الأمريكية من العراق أمراً مخالفاً للقانون.

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