"المشهد" مع رولا دشتي الأمينة التنفيذية للإسكوا

"شعرتُ بالصدمة لدى معرفتي ببلدي يُدمَّر"، "لم أعد أشعر بكياني عندما علمت بالغزو العراقي للكويت". بهذه العبارات وصفت رولا دشتي لحظة تلقيها خبر الهجوم الذي شنّته القوات العراقية في عهد الرئيس السابق صدام حسين على الكويت عام 1990.

تستعيد دشتي مع "المشهد" عملها كمنسقة عامة ومديرة للعقود في برنامج الطوارئ وإعادة اعمار الكويت خلال فترة الغزو إلى ما بعد التحرير. بالإضافة الى نشاطها كمتطوعة في لجان رعاية اسر الأسرى الكويتيين، وسعيها في إثارة قضيتهم على الصعيد الدولي، دعماً لبلدها الكويت الذي وصفته بركيزة حياتها.

إضافة إلى تفاصيل تعيينها وكيلة للأمين العام وأمينة تنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، خلفاً للدكتور محمد علي الحكيم.

مشاهد وأحداث تكشفها، حول انتخابها نائبة في البرلمان الكويتي، والعقبات التي واجهتها في أول فترة تولّيها منصبها.

وتعود بالذاكرة الى فترة توّليها منصب وزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي، أول امرأة تتبوّأ مركز رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية، لعبت دوراً أساسياً في السعي لإصدار مرسوم يسمح للمرأة بالتصويت والترشح للانتخابات النيابية. وهي من النساء الأوائل اللواتي انتخبن لمجلس الأمة الكويتي.

"المشهد" الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.