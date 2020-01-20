المهرجانات وألوان غنائية أخرى تثير الجدل

نتحدث اليوم عن الأغاني التي تثير جدلا في مجتمع ما .. لكن ماذا لو أن نوعا من الغناء مرفوض إما لنوعية الأغاني أو الموسيقى أو حتى الذين يغنون مثل أغاني المهرجانات. الاعتراض على هذا اللون في مصر كبير خاصة من الوسط الفني، فالفنان علي الحجار مثلا قال مؤخرا إنه لا يعتبر أغاني المهرجانات فناً غنائياً من الأساس، وأنها وصمة عار على الفن المصري ودعا إلى منعها. وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه الملحن المصري حلمي بكر

وقرأت رأيا قريبا من ذلك للشاعر المصري عنتر هلال الذي هاجم هذه الأغاني وقال إن الحلول الكلاسيكية لهذه المشكلة لا تجدي لأن الأعراس المحترمة تهتم بهذا النوع من الأغاني

لكن ما هو رد مغني المهرجانات وماذا يقولون؟ سارة مجدي تحدثت إلى فيفتي “50” وهو أحد مغني المهرجانات وسألته ما هي أغنية المهرجانات؟