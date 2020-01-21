"دنيانا": بداية المرأة الثانية

سن اليأس، انقطاع الطمث، أو انقطاع دورات الحيض، الشيخوخة...

مسميات تطلق على المرأة عند بلوغها سن الخمسين، واعتبارا من هذه اللحظة تتغير النظرة الاجتماعية تجاهها وكأنها على انتهت كإمرأة لأنها لم تعد قادرة على الانجاب.... عوامل تسبب ضغطاً نفسياً ثقيلاً على المرأة .

في دنيانا هذا الأسبوع تناقش مشاركات دنيانا وانطلاقا من تجارب شخصية ما يُعرف عنه بسن اليأس، وكل ما تمر به المرأة من تغييرات جسدية، ونفسية وإجتماعية.

لكن مشاركات دنيانا لهذا الأسبوع الممثلة والمخرجة المسرحية رائدة طه من فلسطين، والممثلة بيرناديت حديب من لبنان، يسرا محمد من الكويت وغيداء الرشيدي من اليمن، قررن تغيير العنوان وإطلاق تسمية جديدة على هذه المرحلة العمرية ألا وهي “البداية الثانية" لأنها تحمل كثير من النضج في قضايا عدّة.