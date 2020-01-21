قدم بي بي سي تحقيقا مؤخرا بعنوان "الإدمان على المسكنات" كشف فيه إفراط الأطباء في وصف المسكنات الأفيوينة وذلك في غاية الخطورة لأن المداومة على تناولها قد يؤدي إلى الإدمان كما ان الاعتماد على مسكنات عادية مثل باراسيتامول لفترات طويلة لها آثار سلبية على الصحة حسب الخبراء .. بينما في بعض الدول مثل اليمن الآثار الخطرة للإدمان على المسكنات مثل الترامادول لا تمنع البعض من الحصول عليها بدون وصفة طبية كما يوضح مراسل إكسترا في اليمن عمار غانم في التقرير التالي
الإدمان على المسكنات
- 21 يناير/ كانون الثاني 2020
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