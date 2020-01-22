جميلات العراق يجتمعن في أربيل
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جميلات العراق يجتمعن في أربيل

  • 22 يناير/ كانون الثاني 2020

مهرجان صناع الجمال يحتضن جميلات العراق في أربيل.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع قصص ترندينغ بالضغط هنا.

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