جميلات العراق يجتمعن في أربيل

مهرجان صناع الجمال يحتضن جميلات العراق في أربيل.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع قصص ترندينغ بالضغط هنا.