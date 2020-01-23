كيف نتعامل مع الرفض؟

الرفض في العلاقات العاطفية غالباً ما يسبب الكثير من الألم أو الغضب لأحد طرفي العلاقة أو ربما لكليهما. لكن شاباً سورياً تجاوز برد فعله الحدود عندما أقدم على قتل حبيبته بقنبلة يدوية في محافظة السويداء بعد أن رفضت الزواج منه.

يذكر أن الألم الناتج عن الرفض ثبت تأثيرُه على الدماغِ بحسبِ دراسةٍ نُشرت في مجلةِ الاكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم التي قارنت نشاط دماغِ الأشخاص الذي تعرضوا للرفض مع دماغِ هؤلاء الذين عانوا من ألم بدني، النتيجة كانت تشابهاً في النقاط المضيئة والمؤشرات التي يعطيها دماغُ النوعين.

لتسليط الضوء على الرفض المتعلق بطلب الزواج وتأثيره أعدت مها الريس هذا التقرير