ما البلد الذي تتمنون زيراته كسائح ؟

أعلنت إسرائيل أنها ستسمح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية لأهداف محددة، في خطوة تعزز مظاهر التقارب بين الدولتين. وسوف تسمح إسرائيل لمواطنيها الراغبين بالحج أو السفر إلى السعودية "لأهداف تجارية كالاستثمار واللقاءات التجارية لمدة أقصاها تسعة أيام"، حسب ما صرح به وزير الداخلية الإسرائيلي أريه ديري. ولم تتخذ السعودية خطوة مماثلة حتى الآن، ولم تعلق بعد على الإجراء الإسرائيلي .. وتحاول السعودية اتخاذ خطوات أكثر انفتاحا بإتاحة التأشيرات السياحية للأجانب. سوسن صبوح تحدثت الى محمد آل عبد الكريم، عضو لجنة السياحة في مجلس الغرف السعودية، وسألته: ما أبرز الخدمات السياحية الموجودة في السعودية؟