مقتل الطالبة السعودية #ندى_القحطاني علي يد شقيقها يثير موجة غضب
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مقتل السعودية ندى القحطاني على يد شقيقها يثير موجة غضب

  • 23 يناير/ كانون الثاني 2020

مقتل الطالبة السعودية ندى القحطاني على يد شقيقها يثير موجة غضب

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا

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