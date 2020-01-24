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موقف محرج لوزير خارجية لنان السابق في منتدى دافوس

  • 24 يناير/ كانون الثاني 2020

وزير خارجية لبنان السابق جبران باسيل يتعرض لأسئلة محرجة حول سبب تواجده في منتدى دافوس الاقتصادي.

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