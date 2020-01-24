عقوبة البصق في البيتزا في تركيا
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عقوبة غير متوقعة لعامل توصيل بصق في البيتزا قبل توصيلها

  • 24 يناير/ كانون الثاني 2020

عامل توصيل تركي يبصق في البيتزا قبل توصيلها إلى الزبون، فطالبت النيابة بعقوبة غير متوقعة له.

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