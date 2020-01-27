نواف سلام، قاضي في محكمة العدل الدولية في "المشهد" مع جيزال خوري

"النأي بالنفس" وعدم تدخل لبنان في الشأن السوري. كيف تم اتخاذ هذا القرار الذي كان موضوع سجال بين الأطراف السياسية اللبنانية. كواليس اتخاذ هذا القرار والصعوبات التي واجهته. من أبرز المشاهد التي تحدث عنها نواف سلام، القاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

نواف سلام، شغل منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك بين تموز/يوليو 2007 وكانون الأول/ ديسمبر 2017.

يكشف لبرنامج "المشهد" عن دعمه للقضية الفلسطينية، مواجهة التحدّيات الأميركية. ويستعيد مشهد إعلان عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

مشاهد من فترة انخراطه في العمل الطلابي والسياسي في سبعينات القرن الماضي، إلى جانب حركات يسارية من أجل التغيير، وقومية عربية دعماً للمقاومة من أجل تحرير فلسطين.

عودته إلى لبنان في التسعينات وانخراطه في الحياة السياسية والثقافية مع مجموعة من المثقفين والحقوقيين.

طرح اسمه لرئاسة الحكومة، ورأيه من الثوار اللبنانيين.

"تكفيني ثقة شابات وشبان بلادي، دولة المواطنية الجامعة والعدالة الاجتماعية، الدولة المدنية التي تقوم على حكم القانون".

نواف سلام، قاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي في "المشهد" مع جيزال خوري.