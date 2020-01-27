إسرائيل تسمح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية للحج والتجارة
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إسرائيل تسمح لمواطنيها بزيارة السعودية للحج والتجارة

  • 27 يناير/ كانون الثاني 2020

إسرائيل تسمح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية للحج والتجارة

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا

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