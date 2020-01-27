تمثال لمحمد صلاح في متحف الشمع بلندن

متحف الشمع بلندن "مدام توسو" يعلن تصميم تمثال لمحمد صلاح.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.