سعودي يمنح شابا سيارة مرسيدس لكرمه ورفضه بيع دراجته
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سعودي يمنح شابا سيارة مرسيدس لكرمه ورفضه بيع دراجته

  • 27 يناير/ كانون الثاني 2020

نلتقي الشاب السعودي الذي حصل على سيارة مرسيدس من رجل سعودي بعد أن رفض بيع دراجته له.

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