نلتقي الشاب السعودي الذي حصل على سيارة مرسيدس من رجل سعودي بعد أن رفض بيع دراجته له.
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.
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نلتقي الشاب السعودي الذي حصل على سيارة مرسيدس من رجل سعودي بعد أن رفض بيع دراجته له.
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.