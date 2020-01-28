ترندينغ: حفل "طلاق" السعودية أميرة الناصر يثير ضجة

أميرة الناصر، احدى مشاهير وسائل التواصل السعودية، تنشر فيديو تحتفل فيه بطلاقها مرتدية الفستان الأبيض.

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