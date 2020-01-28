ترندينغ: حفل "طلاق" السعودية أميرة الناصر يثير ضجة
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حفل "طلاق" السعودية أميرة الناصر يثير ضجة

  • 28 يناير/ كانون الثاني 2020

أميرة الناصر، احدى مشاهير وسائل التواصل السعودية، تنشر فيديو تحتفل فيه بطلاقها مرتدية الفستان الأبيض.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا

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