إلى أي حد يتقبل الأهل تمرد الأبناء؟

الكثير من الآباء ربما يشعر أحياناً إلى الحاجة للمعاونة في تربية الأبناء وخاصة الأطفال الذين يسببون بعض الفوضى في البيت، وهذه كانت الفكرة الرئيسية من برنامج "سوبر ناني" أو المربية الخارقة الذي انطلقت نسخة جديدة منه هذا الشهر على قناة "لايف تايم" الأمريكية بعد توقف دام تسع سنوات.

البرنامج يعمل على مساعدة الأهالي في تربية أبنائهم حيث تقدم المربية المحترفة جو فروست طرقاً مبتكرة ونصائح عديدة لتهذيب الأبناء المتمردين.

ولكن كيف يصبح الأمر بعد أن يكبر الأبناء ويتمردون على توصيات الأهل؟ هل يمكن إيجاد حلول لهذا الأمر؟ هذا ما حاولت روشان الشرملسي الإجابة عنه في هذا التقرير.