لماذا يُقبل الطلاب السوريون على تعلم اللغة الروسية؟

500 منحة دراسية في الجامعات الروسية تنتظر المستفيدين منها من الطلاب السوريين بعد أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العالي السورية هذا الأسبوع.

إقبال تلاميذ المدارس في سوريا على تعلّم اللغة الروسية بدأ يتزايد بعد إدراجها عام ألفين وأربعة عشر ضمن المناهج التعليمية كلغة اختيارية، لتُدَرَّس بدءاً من الصف السابع وحتى نهاية المرحلة الثانوية.

وبحسب الأرقام الرسمية فقد بلغ عدد الذين يتعلمون اللغة الروسية في المدارس الحكومية السورية هذا العام أكثر من 24000 تلميذٍ.

فما أسباب تزايد إقبال الطلاب في سوريا على تعلّم اللغة الروسية وما الصعوبات التي يواجهونها في تعلّم هذه اللغة؟ هذا ما تحاول مراسلة بي بي سي اكسترا في سوريا نغم قدسية الإجابة عنه في هذا التقرير.