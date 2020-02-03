ما التحديات التي تواجه الطلاب الجامعيين؟

خلصت دراسة في جامعة ولاية أوهايو في أميركا إلى أن الطلاب الجامعيين الذين يعبرون عن شعورهم بالاكتئاب من خلال منشورات على صفحاتهم في فيسبوك لا يحصلون غالباً على مساعدة من أصدقائهم للوصول إلى أخصائي في الصحة النفسية لمناقشة مشاكلهم.

وقال الباحثون، إن معظم أصدقاء المشاركين في الدراسة اكتفوا بإرسال رسائل داعمة أو محفزة لهم بدلاً من مساعدتهم بشكل فعلي.

فيما أبلغ حوالي نصفِ المشاركين عن أعراض تتشابه مع الاكتئاب المعتدل أو الشديد. وأشار حوالي الثلثِ منهم إلى أن أفكارًا انتحارية راودتهم في بعض الأيام خلال الأسابيع القليلة التي سبقت إجراء الدراسة.

فما هي التحديات التي يمكن أن تواجه الطلبة الجامعيين وتؤثر على حالتهم النفسية؟ لنتابع الإجابة في تقرير بسنت أكرم.