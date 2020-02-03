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ما التحديات التي تواجه الطلاب الجامعيين؟

  • 3 فبراير/ شباط 2020

خلصت دراسة في جامعة ولاية أوهايو في أميركا إلى أن الطلاب الجامعيين الذين يعبرون عن شعورهم بالاكتئاب من خلال منشورات على صفحاتهم في فيسبوك لا يحصلون غالباً على مساعدة من أصدقائهم للوصول إلى أخصائي في الصحة النفسية لمناقشة مشاكلهم.

وقال الباحثون، إن معظم أصدقاء المشاركين في الدراسة اكتفوا بإرسال رسائل داعمة أو محفزة لهم بدلاً من مساعدتهم بشكل فعلي.

فيما أبلغ حوالي نصفِ المشاركين عن أعراض تتشابه مع الاكتئاب المعتدل أو الشديد. وأشار حوالي الثلثِ منهم إلى أن أفكارًا انتحارية راودتهم في بعض الأيام خلال الأسابيع القليلة التي سبقت إجراء الدراسة.

فما هي التحديات التي يمكن أن تواجه الطلبة الجامعيين وتؤثر على حالتهم النفسية؟ لنتابع الإجابة في تقرير بسنت أكرم.

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