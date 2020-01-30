أقرب صورة للشمس
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

فيديو مذهل لسطح الشمس كما لم نراه من قبل

  • 30 يناير/ كانون الثاني 2020

الكشف عن فيديو مذهل لسطح الشمس يظهر صورا غير مسبوقة.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

مواضيع ذات صلة