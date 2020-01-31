"بلا قيود" مع أيمن نور المعارض الليبرالي ومرشح الرئاسة السابق في مصر

قال الدكتور أيمن نور مرشح الرئاسة السابق ورئيس حزب غد الثورة الليبرالي في مصر، إنه تم التوافق على وثيقة الثامن والعشرين من ديسمبر وإن ما ورد فيها يعبّر عن مجموعة العمل الوطني المعارضة بدرجة كبيرة ،وإن لم تكن متطابقة مع وجهة نظرها حسب تعبيره.

وأوضح أيمن نور أنّ المجموعة المعارضة كانت ضد تحديد موعد بعينه للتظاهر لأنها لم تراه واقعيا بدرجة كافية ،وإن كانت تأمل في نجاح تلك الدعوة التي اطلقها الفنان محمد علي.

واوضح ايمن نور أنّهم لا يحمّلون محمد علي وحده مسؤولية عدم نجاح تلك الدعوة لأنّ أسباب أخرى عديدة تسببت في ذلك.

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