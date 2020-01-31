فارس مصري يخطب ابنة بيل غيتس
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فارس مصري يخطب ابنة بيل غيتس

  • 31 يناير/ كانون الثاني 2020

جينيفر غيتس، ابنة مؤسس شركة مايكروسوفت، تعلن خطوبتها على الفارس المصري نائل نصار.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

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