أطرف حادث سرقة محل مجوهرات بلندن
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أطرف حادث سرقة محل مجوهرات بلندن

  • 31 يناير/ كانون الثاني 2020

تحولت سرقة محل مجوهرات بلندن إلى موقف مضحك مع فشل اللصوص في الخروج من باب المحل.

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