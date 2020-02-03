فيروس كورونا: دول العالم تجلي مواطنيها من الصين واليمنيون يستغيثون

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لطلبة يمنيين في مدينة يوهان الصينية، يوجهون فيها نداء عاجلا لإجلائهم من مدينة ووهان، في وقت وجهت للسعودية انتقادات لإرسالها طائرة أجلت عشرة طلاب سعوديين، دون اليمنيين.

وقالت الحكومة اليمنية إنها تتواصل مع السلطات الصينية وتنسق معها من أجل اجلاء نحو 170 طاليا يمنيا، بينما قالت حكمة الإنقاذ التابعة للحوثيين في صنعاء، إنها سترسل طائرة على نفقاتها لإجلائهم.

برنامج ترندينغ

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.