الصومال تعلن حالة الطوارئ بسبب الجراد
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الصومال تعلن حالة الطوارئ بسبب الجراد

  • 3 فبراير/ شباط 2020

الصومال تفرض حالة الطوارئ ضد أسراب هائلة من الجراد التي اجتاحت شرق أفريقيا.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

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