شاب بريطاني يبتكر طريقة جديدة للمواعدة
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شاب بريطاني يدعو فتيات لمواعدته عبر لوحة إعلانات

  • 3 فبراير/ شباط 2020

شاب بريطاني يدعو فتيات لمواعدته عبر لوحة إعلانات

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

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