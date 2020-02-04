سينما بديلة هذا الأسبوع تعرض فيلمين حققا نجاحاً كبيراً بعد أن عرضا في مهرجان 'كليرمون فيران' في فرنسا، أحد أهم المهرجانات المعنية بالأفلام القصيرة في العالم.

الفيلم الفرنسي 'أغنية أحمد' يروي قصة رجل يعمل في حمام عمومي يرتاده الفقراء والمشردون يتعرف على مراهق ثائر ومتمرد.مخرج العمل فؤاد منصور تحدث إلى 'سينما بديلة' عن أهمية مكان تصوير الفيلم الذي يعيد من وجهة نظره جزءاً من عزة النفس المفقودة لدى المهمشين في المجتمع.

فيلم التحريك 'سياسة النعام' يفتح الباب على عالم خيالي يحاكي المجتمعات الغربية المتطورة ولكن يسكنه جنس واحد فقط: النعام.

يعيش النعام وفق منظومة حياتية عصرية تحكمها قواعد شديدة الدقة وبالرغم من ذلك لا يزال مستمراً في دفن رأسه. نتعرف على المزيد عن هذا العمل من مخرجه محمد حوحو.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).

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