ماذا تعرفون عن بلاد النوبة؟

بلاد النوبة هو الاسم الذي أطلق على السودان قديماً، وكانت تشمل المنطقة التاريخية التي كانت تقع بين مدينة أسوان إلى جنوب الخرطوم (تشمل معظم أراضي السودان الحديث). أما حالياً فيقتصر اسم النوبة على المنطقة التي تشمل شمال السودان وجنوب مصر على طول نهر النيل.

وكانت بلاد النوبة التاريخية موطنا لإحدى أقدم الحضارات في أفريقيا، ومنها حضارة كرمة، ومملكة كوش التي حكمت مصر وامتد حكمها إلى فلسطين في عهد الأسرة الخامسة والعشرين، إلى أن سقطت المملكة على يد الأحباش بقيادة عيزانا ملك مملكة أكسوم في القرن الرابع الميلادي. وقد شهدت البلاد بعدها صعود ثلاث ممالك نوبية مسيحية كبيرة في المنطقة، إلى أن سقطت آخرها في عام 1504م، وقامت مكانها سلطنة سنار الإسلامية.

لمعرفة المزيد عن تاريخ وثقافة منطقة النوبة السودانية تحدثت سوسن صبوح إلى الأكاديمي السوداني الدكتور جمعة كونده.