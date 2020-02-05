إكسترا التلفزيوني: حرية الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تتراجع مؤشرات حرية الصحافة في معظم الدول العربية بشكل متزايد بحسب المنظمات الدولية في وقت يواجه الصحافيون ظروفا صعبة من تضييق الحريات إلى الملاحقة وصولا إلى السجن حتى القتل. في حلقة بي بي سي إكسترا نلقي الضوء على واقع الحريات في المجال الإعلامي بتعدد وسائطه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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