هل نستخدم البخور أم نتجنبه؟

خلص باحثون من جامعة فرايبورغ Freiburg في ألمانيا إلى أن شم رائحة الورد يحسن من جودة التعلم ويمكن أن يساعد أيضًا في النوم بشكل أفضل.

وطلب الباحثون خلال الدراسة من المشاركين أن يضعوا عيدان البخور المعطرة بالورد على مناضدهم في المنزل أثناء تعلم مفردات اللغة الإنجليزية وأيضاً على طاولة بجانب السرير قبل النوم.

وكانت المفاجأة أن النتائج أظهرت زيادة ملحوظة في نجاح التعلم بحوالي 30% إذا استخدم البخور خلال مرحلتي التعلم والنوم.

ورغم أن البخور مفيد لكنه قد يكون مضراً في الوقت نفسه، إذ كشفت دراسة أجرتها جامعة "نيويورك أبوظبي"، أن حرق البخور قد يسبب أضراراً بالغة بصحة الإنسان تصل إلى الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية وأمراض الرئة.

لنتعرف أكثر على استخدامات البخور ومخاطره دعونا نستمع لتقرير مها الريس.