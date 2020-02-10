ما هي الموضة السريعة؟

كعادة كل عام، شغل حفل توزيع جوائز الأوسكار متابعيه وتسابقت الصحف في وصف الأزياء التي أطل بها النجوم على السجادة الحمراء.

لكن الملفت مؤخراً هو سيادة القضايا البيئية على هذا الحفل، حيث أن الكثير من الفنانين والفنانات اختاروا أن يرتدوا ملابس من أرشيف دور الأزياء العالمية أو يعيدوا ارتداء ملابس ارتدوها في مناسبات سابقة للإسهام في تقليل الاحتباس الحراري. إذ أظهرت دراسات أنه من المتوقع أن تزداد الغازات المنبعثة من صناعة الموضة والتي تسبب الاحتباس الحراري بنسبة أكثر من خمسين بالمئة بحلول العام 2030، كما أن الموضة هي ثاني مستهلك للمياه حول العالم. وأحد أبرز أسباب هذا العبء على البيئة هو "الموضة السريعة" فما هو هذا المفهوم؟كنزي محمود سألت نورهان السكوت، المؤسسة والمديرة الإبداعية لـ"السكوت"، وهي علامة تجارية لمنتجات تسعى بأن تكون أخلاقية ومستدامة.